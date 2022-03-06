شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تضامن النواب: نسعى لإطلاق مشروع وطنى لدعم الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الدكتور عبد الهادى القصبى، أنه فى الاجتماع الأول مع قادة المجتمع المدني اتفقنا مع أكثر من ممثلى 32 ألف جمعية بالتشابك بين الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية المعنية لتذليل أى معوقات، لنصل إلى المساهمة فى أحد المشروعات القومية التى من الممكن أن نساهم فيها مثل حياة كريمة أو معالجة القضية السكانية أو تنمية الأسرة المصرية، جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للجنة تضامن النواب .

وأشار القصبى خلال اجتماع لجنة التضامن لمواصلة الاستماع لقادة المجتمع المدني، إلي أن اجتماع اليوم نمهد الطريق حتى يستطيع المجتمع المدنى أن ينطلق بلا معوقات، لذلك وجهنا الدعوة إلى بعض الجهات المعنية وتشرفنا بحضور كل من أيمن عبد الجواد مساعد وزير التضامن، وطلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وشريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزى ، وممثلى وزارة الصحة كل من، العميد سامى الهدهد وسامى نوح ومحمد عدلى، وممثلى وزارة الكهرباء الكهرباء كل من، جابر دسوقى وعمرو اسماعيل مهدى وعبير كمال الدين وعبد العظيم محمد وممثلى وزارة الاتصالات وعدد من النواب وأعضاء لجنة التضامن الاجتماعى.