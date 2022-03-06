شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان: مصر تولى اهتماما كبيرا بالملف والاستراتيجية خير دليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن إطلاق أول استراتيجية لحقوق الإنسان يعكس هذا الاهتمام، والمجلس القومى يوليها اهتماما كبيرًا ويشارك فى تفعيلها وكذا مجلس النواب سيكون له دور كبير فى التطبيق أيضا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان مع المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، ذلك لعرض التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان ورؤية واستراتيجية المجلس الجديد

وأشادت مشيرة خطاب، بتمثيل المرأة فى المجلس النيابى وفخرها لكونها اول سى ترأس للمجلس القومى وجلوسها على هذا المقعد الذى تولاه الراحل يوسف بطرس غالي.

ولفتت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن العام الحالى هو عام المجتمع المدنى، وتم القيام بجهود لتمكين منظمات المجتمع المدنى لتكون شريكة الدولة المصرية.

من جانبه قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مناقشة التقرير السنوى للعام 2019/2020 يأتى فى إطار التعاون المشترك بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان.