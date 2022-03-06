شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تشيد بمواقف الرئيس السيسي الخارجية.. وتؤكد: مصر تتعامل بشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب علاء عصام عضو خارجية النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على مواقفه الداعمة المواطن المصرى سواء داخل مصر أو خارجها.

وقال عصام، خلال اجتماع لجنة خارجية النواب اليوم الأحد لمناقشة خطة اللجنة الفترة القادمة: "كل التحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لذى يستجيب لأبناء مصر ويصدر بشكل فورى فى المواقف الصعبة بعودة العالقين فى الأماكن التى فيها عدم استقرار واخر هذه المواقف توجيهاته بشأنه المواطنين المصريين فى أوكرانيا".

وتابع عصام: "نعتز ببيان الدولة المصرية الذى صدر بشأن الأحداث فى روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن مصر تحترم القانون الدولي".

وتابع قائلا: " مصر تتعامل بشرف فى عالم بدون أخلاق".