الصور الأولى لموقع تصادم 4 سيارات على طريق جنيفة في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

ينشر موقع الخليج 365 الصور الأولى لموقع حادث تصادم بين 4 سيارات "نقل ونصف نقل وأجرة" على طريق "جنيفة - السويس" اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة شخصين، جرى نقلهما إلى مستشفى السويس العام.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من قائدي السيارات على طريق جنيفة وهو الطريق البديل للمتجهين من السويس على العاصمة، وافادوا تصادم عدة سيارات على الطريق بسبب الطقس وتأثيره على الرؤية الافقية.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف سيارتين إسعاف لموقع الحادث، وجرى تقديم التأمين الطبي للمصابين ونقلهم إلى المستشفى العام للعلاج.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة أن الحادث وقع على مسافة 60 كيلو من مدينة السويس وفي الاتجاه المؤدي إليها، حيث تصادمت سيارتان نقل وأخرى ربع نقل وسيارة أجرة 7 راكب، بسبب الرمال المثارة بفعل الرياح وعدم وضوح الرؤية الأفقية وانحصارها في مسافة 10 أمتار.

وقال مصدر طبي إن انخفاض أعداد المصابين رغم عدد المركبات المتصادمة يرجع إلى سير العربات بسرعات منخفضة نسبيا مقارنة بالسرعات العالية التي تصل إلى 100 كيلو في الساعة.