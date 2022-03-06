"إن درايفر" للنقل الذكي تبدأ تحصيل عمولات وضرائب من السائقين بنسبة 9.8%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء حجاج:

أخطرت شركة إن درايفر للنقل الذكي، سائقيها بفرض عمولة بنسبة 8.6% على كل رحلة وضريبة قيمة مضافة بلغت نسبتها 1.2% لتصل إجمالي الرسوم 9.8% من ثمن الرحلة.

وبحسب الجدول الخاص بنسبة الرسوم والعمولات التي فرضتها الشركة وأرسلته للسائقين واطلع الخليج 365 عليه، فإن النسبة موحدة على مختلف الخدمات التي تقدمها "إن درايفر" سواء توصيل طلبات أو توصيل أفراد بالسيارات أو بالدراجات النارية.

وكانت إن درايفر لا تحصل عمولات من السائقين في بداية عملها في مصر، وهو الأمر الذي ساهم في انتشار خدماتها بشكل كبير خلال فترة وجيزة.

وإن درايفر هي شركة للنقل الذكي بدأت في مدينة ياكوتسك الروسية على يد مجموعة من الطلاب انطلاقاً من موقع التواصل الاجتماعي الروسي vk، اعتراضاً على رفع شركات التاكسي لأسعارها.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة فإنها تقدم خدماتها في أكثر من 450 مدينة بـ 34 دولة، ولديها أكثر من 80 مليون عميل وسيرت نحو مليار رحلة.

ويشير متجر بلاي ستور إلى تنزيل تطبيق "إن درايفر" أكثر من 100 مليون مرة، وتتيح الشركة تطبيقها على بلاي ستور وآب ستور وآب جاليري.

وتقدم "إن درايفر" خدمات نقل الأفراد داخل المدن والشحن السريع والتوصيل والنقل بين المحافظات.

وأبرز الدول التي تتواجد فيها "إن درايفر"، هي "البرازيل - جنوب أفريقيا - الهند - ماليزيا - روسيا - تنزانيا - المغرب – باكستان- كينيا - المكسيك".