بنك التعمير والإسكان يعتزم إطلاق خدمات التحويل اللحظي للأموال في عام 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك يعتزم إطلاق خدمات التحويل اللحظي للأموال خلال عام 2022، بالإضافة لتنفيذ أنظمة أخرى متعددة تسهل أداء الخدمات المصرفية رقمياً لعملائنا خلال العام الجاري.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية اليوم الأحد، أن البنك وضع خططًا طموحة للتحول الرقمي بهدف مواكبة جهود الدولة وتوجهات المركزي.

وأوضح أن البنك قدم خدمات إلكترونية مختلفة وتنافسية للعملاء، متمثلة في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية وتفعيل آلية كود المدفوعات السريع «QR Code» من خلال المحفظة الالكترونية، وحرص على تطوير وتقديم خدمات مميزة في تلك التطبيقات.

وأطلق بنك التعمير المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت والموبايل البنكي والتي تتيح لعملائنا أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على العملاء من خلال تلك التطبيقات مثل تحويل الأموال داخل وخارج البنك وفتح حسابات أون لاين، وربط شهادات جديدة، وإدارة بطاقة العميل، وسداد مديونيات بطاقات الائتمان والعديد من الخدمات الأخر، بالإضافة إلى ضخ البنك لاستثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية، وذلك لنشر خطة ميكنة المدفوعات طبقًا لاستراتيجية البنك المركزي المصري.

واستكمل غانم أن البنك يعد من أوائل البنوك الصرافة لمرتبات الدولة من خلال بطاقات الحكومة المصرية ميزة والتي تسمح للعملاء استخدامها في سداد جميع المدفوعات في أي وقت، فضلاً عن صرف وإيداع الأموال.

وأضاف أن البنك مر بتجربة ناجحة قبل ظهور وانتشار فيروس كورونا، وكانت أول خطوات خطة التحول الرقمي.