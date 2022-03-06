4 عمال.. صور ضحايا انهيار سور مبنى تحت الإنشاء في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

ينشر موقع الخليج 365 صور وأسماء 4 ضحايا في واقعة انهيار سور مصنع تحت الإنشاء في المنطقة أمام المقابر طريق الروبيكى بدر في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية اليوم الأحد.

تلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع انهيار سور شركة على عدد من العمال بالعاشر من رمضان.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبالفحص تبين انهيار سور شركة تحت الإنشاء، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين أن ضحايا الحادث هم: "أسامة السيد فؤاد 35 سنة، وشقيقه السيد 32 سنة، وعلى جمال الدين السيد 37 سنة، وعبد الحميد رجب عرفة 22 سنة".

كما أصيب في الحادث "علاء على محمد على 23 سنة" بكدمات وسجات متفرقة في الجسد، وجرى نقله لتلقي العلاج اللازم.