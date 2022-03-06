زيلينسكي: الجيش الروسي يستعد لقصف أوديسا

8 صواريخ روسية أنهت كل شيء .. الرئيس الأوكراني يؤكد تدمير مطار فينيتسيا أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ضربات صاروخية روسية دمّرت الأحد مطار فينيتسيا في وسط أوكرانيا.وقال الرئيس الأوكراني... كييف: الوكالات كييف: الوكالات 03 شعبان 1443 هـ 03 شعبان 1443 هـ

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