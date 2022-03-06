ردا على غزو أوكرانيا.. متاجر بريطانية تقرر منع بيع المنتجات الروسية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قررت عدة متاجر كبرى في المملكة المتحدة منع بيع منتجات روسية، وفقا لصحيفة “إندبندنت”.

ومن بين هذه المتاجر “سينسبري” Sainsbury و”ويتروس” Waitrose، وهما من أكبر تجار التجزئة البريطانيين الذين اتخذوا إجراءات، بينما تواصل روسيا مهاجمة جارتها.

ويأتي ذلك مع تحرك عدد متزايد من الشركات لقطع العلاقات مع روسيا، ومنع بيع المنتجات والأجهزة ووقف الخدمات، في موقف مناهض للحرب، التي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وتشريد أكثر من مليون منذ انطلاقها الأسبوع الماضي.

ويوم الجمعة، قالت إدارة Sainsbury إن السوبر ماركت “متحد مع شعب أوكرانيا”.

وقال متحدث باسمها: “لقد قمنا بمراجعة المنتجات التي نبيعها، وقررنا إزالة جميع المنتجات الروسية بنسبة 100٪”.

وأوضح “هذا يعني أنه اعتبارا من اليوم لن نبيع الفودكا الروسية وبذور عباد الشمس (دوار الشمس) السوداء”.

وفي نفس اليوم، قالت شركة “جون لويس بارتنرشيب”، التي تدير سلسلة متاجر “جون لويس” و”ويتروس” سوبر ماركت، إنها ستمنع بيع المنتجات المصنوعة في روسيا.

وقالت الشركة في بيان: “هذا يعني أنه اعتبارا من اليوم، لن نبيع الفودكا الروسي في ويتروس، ومنتجات أفران البيتزا في جون لويس”.

وأضافت: “نحن نعمل مع موردينا لمراجعة المنتجات التي تحتوي على مكونات من أصل روسي، وسنسعى إلى التخفيف منها”.

وقال متحدث باسم “ألدي” Aldi، لصحيفة إندبندنت إن سلسلة المتاجر قد منعت بيع الفودكا الروسية.

وقالت “الجمعية التعاونية” CO-OP، و”أسدا” Asda، و”تيسكو” Tesco، إن محلات السوبر ماركت التابعة لها ستتخذ نفس الخطوة.