الاعرجي يصل النجف

وقال مراسل الخليج 365، إن "الاعرجي وصل النجف الأشرف للمشاركه في احتفاليه يوم التسامح العراقي".

وكان الأعرجي زار محافظة ذي قار برفقة عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى العراق وسفير الفاتيكان وشخصيات دينية وثقافية واجتماعية، لحضور الاحتفال الذي أقيم على أرض اور بمناسبة اليوم الوطني للتسامح وذكرى لقاء قداسة البابا فرنسيس مع المرجع الاعلى السيد علي السيستاني.

