بابا الفاتيكان بشأن أوكرانيا: هذه ليست عملية عسكرية إنها حرب

وقال في خطابه الأسبوعي أمام الحشود المجتمعة في ساحة القديس بطرس: "تتدفق في أوكرانيا أنهار من الدم والدموع، هذه ليست عملية عسكرية، إنها حرب تؤدي إلى الموت والدمار والبؤس".

ودخلت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها الـ11، وسط مؤشرات على إمكانية شن القوات الروسية هجوما واسعا للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف.