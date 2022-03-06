الشمري والمحمدي يشرفان على تأمين وحماية سد مكحول

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، عن إشراف نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية، على تأمين الحماية لسد مكحول.



وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبدالأمير الشمري، وقائد القوات البرية اللواء الركن قاسم المحمدي يشرفان على تأمين وحماية سد مكحول الذي باشرت بانشائه وزارة الموارد المائية".



ويعد مشروع سد مكحول، أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الخاصة بالري، و يقع شمال محافظة صلاح الدين، وكان قد توقف العمل به لأكثر من ثلاثة عقود، إثر غزو العراق الكويت عام 1990.

