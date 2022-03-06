روسيا وأوكرانيا تتبادلان المسؤولية في إجلاء سكان ماريوبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تبادل الانفصاليون الموالون لروسيا والحرس الوطني الأوكراني الاتهامات بالإخفاق في إقامة ممر إنساني لإجلاء سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية اليوم الأحد، وهي ثاني مرة يحاول فيها الجانبان ترتيب ذلك.



بث تلفزيون أوكرانيا 24 لقطات لمقاتل من فوج آزوف بالحرس الوطني قال إن القوات الروسية والموالية لموسكو، التي طوقت المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة، واصلت قصف المناطق التي كان من المفترض أن تكون آمنة.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤول في إدارة دونيتسك الانفصالية اتهامه القوات الأوكرانية بعدم احترام وقف إطلاق النار المحدود.

وقال المسؤول الانفصالي إن زهاء 300 شخص فقط غادروا المدينة. وقالت السلطات الأوكرانية في وقت سابق إنها تخطط لإجلاء أكثر من 200 ألف شخص من ماريوبول.