شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة: انتظام حركة إقلاع وهبوط الطائرات رغم موجة الرياح والأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر ملاحى بمطار القاهرة، أن الحركة الجوية تسير بشكل طبيعى حتى الآن رغم موجة الرياح والأتربة التى تشهدها بعض مناطق الجمهورية حاليًا، مشيراً إلى أن عملية الإقلاع والهبوط منتظمة بالمطار، ولا توجد أى تأثيرات على الحركة الملاحية.

وأضاف المصدر، أن سوء الطقس لم يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم تحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، والتأثير يكون عند عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة.

وأشار المصدر إلى أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع الطقس أولاً بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ، مؤكدا أن قطاع العمليات يتابع على مدار الساعة تحسبًا لأى طارئ، وتم مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخى الحذر والالتزام بمعايير السلامة وتحرك رجال الإرشاد داخل المهبط بعد تفعيل اجراءات الرؤية المنخفضة.