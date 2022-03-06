شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يهنئ النائبة سولاف درويش بفوزها برئاسة لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، التهنئة النائبة سولاف درويش على فوزها بمنصب رئيس لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية، متمنيا لها التوفيق.

ومن جانبها، وجهت النائبة سولاف درويش الشكر لرئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للنواب والحكومة ومنظمات الأعمال على دعمهم لها.

وقالت سولاف، المنصب جاء نتيجة لتمكين المرأة فى مصر ورؤية العالم لما يحدث فى مصر من تغيرات.

وتابعت قائلة هذه اللجنة تهتم فى المرحلة القادمة بتنفيذ الاستراتيجية فى رفع مستوى المرأة وفقا لأهداف التنمية المستدامة 2030.