شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 3 قوانين حكومية للجان النوعية بالنواب.. أبرزها إنشاء الغرف السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى :

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T.

وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة