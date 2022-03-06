شكرا لقرائتكم خبر عن “بوتين”: مستعدون لإجراء محادثات مع أوكرانيا والغرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع أوكرانيا ودول الغرب.

وأوضح أن روسيا تأمل في تبني أوكرانيا نهجًا بناءًا خلال المفاوضات مع الوضع في الاعتبار الأمر الواقع.

وأكد بوتين، أن العملية العسكرية في أوكرانيا تمضي قدما حسب الجدول المحدد، وأنها لن تتوقف إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال.

في الوقت نفسه، وجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، رسالة عاجلة للشعب الروسي مطالبًا إياهم أن لا يبقوا صامتين عما يفعله بوتين وجيشه من انتهاكات ضد جيرانهم من الأوكرانيين.

وأكد أن روسيا تستعد لقصف مدينة أوديسا الساحلية، مشيرًا إلى أن القوات الروسية واجهت مقاومة أوكرانية شرسة.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي بايدن مصمم على تقديم الدعم لأوكرانيا، وأن العديد من دول العالم تدعمهم في هذه الأزمة.