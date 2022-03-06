شكرا لقرائتكم خبر عن “بوتين”: مستعدون لإجراء محادثات مع أوكرانيا والغرب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع أوكرانيا ودول الغرب.
وأوضح أن روسيا تأمل في تبني أوكرانيا نهجًا بناءًا خلال المفاوضات مع الوضع في الاعتبار الأمر الواقع.
وأكد بوتين، أن العملية العسكرية في أوكرانيا تمضي قدما حسب الجدول المحدد، وأنها لن تتوقف إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال.
في الوقت نفسه، وجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، رسالة عاجلة للشعب الروسي مطالبًا إياهم أن لا يبقوا صامتين عما يفعله بوتين وجيشه من انتهاكات ضد جيرانهم من الأوكرانيين.
وأكد أن روسيا تستعد لقصف مدينة أوديسا الساحلية، مشيرًا إلى أن القوات الروسية واجهت مقاومة أوكرانية شرسة.
وأوضح أن الرئيس الأمريكي بايدن مصمم على تقديم الدعم لأوكرانيا، وأن العديد من دول العالم تدعمهم في هذه الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر “بوتين”: مستعدون لإجراء محادثات مع أوكرانيا والغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.