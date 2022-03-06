شكرا لقرائتكم خبر عن فيدبو يوضح آثار القصف على ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، مشاهد لآثار قصف في منطقة أربين بضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

وأوضح الفيديو المتداول، الدمار المنتشر في كل مكان والذي طال المنازل والممتلكات والشوارع والميادين والمنشآت.

وقامت قوات الجيش الأوكراني بمساعدة المدنيين على الإجلاء، وسط القصف الروسي المتواصل.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة، أن 1.5 مليون لاجئ أوكراني عبروا للدول المجاورة، فارين من المعارك الدائرة لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأوضحت أن هذه هي أزمة اللاجئين الأسرع نموًا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

في الوقت نفسه، أكدت ألمانيا أن التسريع في إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيلحق ضررا بمصالح كييف وكذلك بالاتحاد.