شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع أوكرانيا: تكبدنا خسائر كبيرة لكن الوضع تحت السيطرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وزير الدفاع الأوكراني، أن بلاده تكبدت خسائر كبيرة جراء الغزو الروسي، مؤكدًا أن الوضع ما زال تحت السيطرة.

وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأوكراني، أن القوات الروسية تستعد لقصف مدينة أوديسا على البحر الأسود.

وأكدت الاستخبارات الأوكرانية، أن روسيا تنشر صواريخ توتشكا الباليستية في محيط العاصمة كييف.

بينما يقوم الجيش الأوكراني، بمساعدة مدنيين في الهروب من قصف على أربين بضواحي كييف.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات على المستشفيات في أوكرانيا.

وقالت منظمة الأمم المتحدة: إن أكثر من 1,5 مليون أوكراني فروا من منازلهم، منذ بدء الحرب وحتى اليوم.