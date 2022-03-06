شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتهم أوكرانيا بصنع “القنبلة القذرة” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر لم تسمه، الأحد، أن أوكرانيا قريبة من صنع سلاح نووي أطلقت عليه اسم “القنبلة القذرة” باستخدام البلوتونيوم، لكن المصدر لم يذكر أي أدلة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أشار أكثر من مرة إلى أن هدف الهجوم على أوكرانيا هو “نزع سلاح” الجارة الموالية للغرب، و”تطهيرها من النازيين”، ومنعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ونقلت وكالة “تاس” ووكالة الإعلام الروسية ووكالة “إنترفاكس”، وجميعها تابع لموسكو، عن ممثل هيئة مختصة في روسيا، قوله إن أوكرانيا تطور أسلحة نووية في محطة تشرنوبل النووية المعطلة، التي أغلقتها السلطات عام 2000.

لكن الحكومة الأوكرانية تقول إنها ليس لديها خطط للانضمام مجددا إلى النادي النووي، وإنها تخلت عن أسلحتها النووية في عام 1994 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.