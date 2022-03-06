أوكرانيا: أكثر من 11 ألف جندي روسي قتلوا في الحرب

06 مارس , 2022
القوات المسلحة الأوكرانية (أ ف ب).
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بدأت موسكو غزوها للبلاد في 24 فبراير شباط.
وفي اليوم السابق قدرت عدد القتلى الروس بأكثر من عشرة آلاف.
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