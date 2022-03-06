دولة الإمارات تقدّم 21307 جرعات من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية تقديم 21,307 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24,248,279 جرعة بمعدل توزيع للقاح 245.17 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19