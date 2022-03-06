اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في أوكرانيا.



وخلال الاتصال، دعا الرئيس التركي نظيره الروسي، إلى وقف فوري لإطلاق النار وبدء عملية سلام مع أوكرانيا.

وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن أردوغان ناقش في اتصال هاتفي مع بوتين الوضع في أوكرانيا، وأبلغه استعداد أنقرة المساهمة في التوصل لحل سلمي للصراع.

وأبلغ أردوغان، بحسب بيان الرئاسة التركية، بوتين بأن الوقف الفوري لإطلاق النار في أوكرانيا سيخفف من دواعي القلق بشأن الوضع الإنساني.

وشدد الرئيس التركي على أهمية إعلان وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق للسلام.

من ناحية أخر، أعلن بيان صادر عن الكرملين، أن بوتين أخبر أردوغان بأن روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا والشركاء الأجانب.

وأشار الكرملين، إلى أن الرئيس الروسي شدد على أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفقا للخطة الموضوعة والجدول الزمني، وقال إن العملية العسكرية لن تتوقف إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال.

وأكد بوتين أن العملية العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف إلا إذا تمت تلبية مطالب روسيا، وأعرب عن أمله في أن يتبنى المفاوضون الأوكرانيون نهجا بناء أكثر ويأخذون الواقع على الأرض في الحسبان.