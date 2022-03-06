المملكة السعودية تعلن رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بما في ذلك وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة وحجر بعض المسافرين القادمين إلى المملكة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنّه "تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من امس السبت".

وتضمن القرار، إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات مع عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

كما ألغت المملكة الإجراءات المفروضة على كثير من المسافرين الوافدين، وقررت عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية، وفحص سريع أو "بي سي ار" قبل القدوم إلى المملكة مع إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي (أي في فنادق) والحجر المنزلي، واشتراط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة.

وقررت السعودية إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.