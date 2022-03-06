وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن واشنطن تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق لتزويد أوكرانيا بمقاتلات بولندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد، أن بلاده تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق يقضي بتزويد أوكرانيا بمقاتلات بولندية.



وتابع بلينكن في تصريحات للصحفيين في مولدوفا، أن "الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا أطلق أزمة إنسانية لها تداعيات هائلة على المنطقة".

وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا لدعم مولدوفا في مواجهة الأزمة الإنسانية الناجمة عن الوضع في أوكرانيا".

وأضاف "ندعم طموحات مولدوفا بالانضمام للاتحاد الأوروبي"، علما بأن مولدوفا تتشارك حدود مع أوكرانيا.

ويأتي حديث بلينكن عن تزويد أوكرانيا بمقاتلات بولندية، في إطار الدعم الغربي لكييف بأسلحة قتالية ودفاعية متعددة أبرزها، صواريخ جافلن المضادة للدبابات والدروع، والمحمولة على الكتف.

وفي الأيام الماضية، قدمت الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أسلحة إلى أوكرانيا، في إطار الحرب الدائرة مع روسيا.

وخلال 10 أيام من الحرب، فر 1.45 مليون شخص من أوكرانيا، وفق منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، فيما يتجاوز عدد القتلى الآلاف.