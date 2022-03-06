مجلس ماريوبول الأوكرانية يعلن بدء إجلاء المدنيين في ظل وقف مؤقت لإطلاق النار ظهراً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية إن عملية إجلاء حوالي 400 ألف فرد تحاصرهم قوات روسية ستبدأ ظهرا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد في ظل وقف مؤقت لإطلاق النار سيظل ساريا حتى الساعة التاسعة مساء.



واضطر المسؤولون للتخلي عن خطة مماثلة يوم السبت بعد أن حدثت بعض الانتهاكات لوقف إطلاق النار وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عنها.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، آخر حصيلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت قبل 10 أيام.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان، إن قواتها "ضربت 61 منشأة عسكرية أوكرانية ليل أمس السبت"، وكشفت عن استهداف "ما يفوق 2200 بنية تحتية عسكرية لأوكرانيا".

وأكدت أيضاً تدمير منظومة إس-300 المضادة للطائرات في أوكرانيا، وإسقاط 4 طائرات سو-27، و6 طائرات مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى نجاحها في تدمير قاعدة ستاراوكوستنتانيف الجوية العسكرية الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة طويلة المدى.

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما سمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.