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الدفاع الروسية تعلن تعطيل نظام إس-300 في أوكرانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الأحد أن القوات الصاروخية الروسية دمرت نظام أسلحة إس-300 للدفاع الجوي في أوكرانيا.

 

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول إن "القوات الصاروخية عطلت منظومة أسلحة إس-300 للدفاع الجوي".

 

وقال إن الدفاع الجوي الروسي تمكن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من إسقاط أربع طائرات من طراز "سو-27" وواحدة من طراز "ميج-29" في منطقة جوميتير. وفي منطقة رادوميشيل أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين واحدة من نوع "سو-27" وأخرى من نوع "سو-25".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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