الدفاع الروسية تعلن تعطيل نظام إس-300 في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الأحد أن القوات الصاروخية الروسية دمرت نظام أسلحة إس-300 للدفاع الجوي في أوكرانيا.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول إن "القوات الصاروخية عطلت منظومة أسلحة إس-300 للدفاع الجوي".

وقال إن الدفاع الجوي الروسي تمكن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من إسقاط أربع طائرات من طراز "سو-27" وواحدة من طراز "ميج-29" في منطقة جوميتير. وفي منطقة رادوميشيل أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين واحدة من نوع "سو-27" وأخرى من نوع "سو-25".