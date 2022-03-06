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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاع الروسية تعلن تعطيل نظام إس-300 في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الأحد أن القوات الصاروخية الروسية دمرت نظام أسلحة إس-300 للدفاع الجوي في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول إن "القوات الصاروخية عطلت منظومة أسلحة إس-300 للدفاع الجوي".
وقال إن الدفاع الجوي الروسي تمكن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من إسقاط أربع طائرات من طراز "سو-27" وواحدة من طراز "ميج-29" في منطقة جوميتير. وفي منطقة رادوميشيل أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين واحدة من نوع "سو-27" وأخرى من نوع "سو-25".