بين غزو أوكرانيا وعقوبات اقتصادية وانقلاب محتمل.. نيوزويك: هل يمكن الإطاحة بـ فلاديمير بوتين ؟

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

في الوقت الذي تقاتل فيه أوكرانيا من أجل سيادتها، طرحت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية سؤالاً بشأن مصير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعما إذا كان سيقاتل هو الآخر من أجل بقاؤه على رأس السلطة في روسيا؟، وذلك على خلفية تداعيات العملية العسكرية التي أطلقها لتغيير نظام الحكم في أوكرانيا أو على الأقل لتغيير سياستها.

تقول الصحيفة، في تقرير لها، إن العقوبات الغربية الصارمة التي تم فرضها على روسيا، ورفض الأوكرانيين الاستسلام أمام القوات الروسية، وفشل موسكو في فرض سيطرتها على كييف، يضيف مزيداً من التكهنات حول ما إذا كان بوتين يواجه معركة وجودية.

سخط

ولفتت الصحيفة إلى تصريحات فيونا هيل، المستشارة السابقة لثلاثة رؤساء أمريكيين للشئون الروسية، والتي أشارت خلالها إلى أن "الأوليجارشيون"، وهم رجال الأعمال الساخطون من الإجراءات التي يتم فرضها عليهم بسبب تداعيات الحرب على أوكرانيا، قد ينقلبون ضد بوتين.

وأضافت "هيل"، في تصريحات لصحيفة The Late Show، إنه وبغض النظر عن "الأوليجارشيون"، فهناك بعض من أفراد المخابرات والجيش وأجهزة الأمن الذين قد ينقلبوا على بوتين، لافتة إلى أن بوتين قلق في الوقت الحالي، فعلى ما يبدو أن روسيا تخسر بسبب تلك الحرب.

خسائر اقتصادية

في الوقت الذي يسعى فيه الغرب لإيجاد مخرج لبوتين حتى لا يزيد من وحشية الحرب على أوكرانيا، فإن التوقعات المتداولة بأن الخسائر المتزايدة والصعوبات الاقتصادية ستؤدي في النهاية إلى إقصاء الرئيس الروسي من المشهد "غير مقنعة"، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن ديفيد ريفيرا، الأستاذ المساعد في كلية هاميلتون بنيويورك، تأكيده أنه لا يمكن لأحد من الدائرة المقربة من بوتين أن يفكر في إقالة الرئيس الروسي من منصبه.

وأضاف ريفيرا: "بمجرد أن يصدر بوتين قراراً بشأن قضية ما، لا يجرؤ أحد على إقناعه بتغييره" .

السلافية

وأشار ريفيرا إلى أنه بالرغم من ذلك، فإنه من الممكن أن يرفض الأشخاص المقربين من بوتين "الأزمة الإنسانية" التي تسببها الحرب.

وتابع أن هذا يمكن أن يقنعهم بفكرة أن "قتل الأخوة السلافية (الروس والأوكرانيين والبيلاروسيين) لا يعد طريقة مناسبة أو فعالة لتحقيق التكامل والوحدة بين البلدين."

وأضاف الأستاذ المساعد في كلية هاميلتون بنيويورك: "إذا استمرت الحرب لأشهر، فيمكنني أن أتصور أن هذه المجموعة من المحاربين القدامى ستذهب إلى بوتين وتخبره أن الوقت قد حان لوقف الحرب وأن يتنحوا جميعًا عن مناصبهم".

انقلاب أو ثورة

في الوقت ذاته، يعتقد إيان جونسون، الأستاذ المساعد في التاريخ العسكري بجامعة نوتردام بولاية إنديانا، أن احتمال وقوع انقلاب "ضعيف ولكنه ليس مستحيلاً".

وقال جونسون، في تصريحات نقلتها الصحيفة، إن بوتين أحاط نفسه بأفراد "يعتقد أنهم غير قادرين على خلافته"، مشيراً إلى في حال استمرت الحرب لفترة طويلة ولم تحقق هدفها الرئيسي "فقد يواجه بوتين احتمال الإطاحة به".

وأشار جونسون إلى أن التاريخ الروسي سجل تغييرات في القيادة الوطنية، وصلت إلى حد العنف، بسبب كوارث السياسة الخارجية.

وأضاف: "على مدى الـ 15 عاماً الماضية، عززت تحركات السياسة الخارجية العدوانية بشكل عام قبضة بوتين على السلطة، بدلاً من إضعاف موقفه".

ويصر بوتين، مراراً وتكراراً، على أن "العملية العسكرية تسير وفقًا للخطة"، لكنه صرح مؤخراً بأن روسيا ليس لديها "نوايا سيئة" تجاه جارتها (أوكرانيا)، وهو التصريح الذي فسره مراقبون بأنه مناشدة للغرب بعدم زيادة العقوبات، التي أصبحت قاسية بالفعل.

وتقول الصحيفة إنه مع العزلة الدولية، فيمكن أن تدفع الصعوبات الاقتصادية الناس إلى النزول إلى الشوارع ضد بوتين، لافتة إلى ما دعا إليه زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، الذي خرج العشرات من الروس في مسيرة عام 2021 دعماً له.