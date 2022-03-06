"العربية للتصنيع" تشارك بجناح في النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تشارك الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. بحسب بيان صحفي.

تعد مشاركة "العربية للتصنيع" في هذا الحدث الدولي تأكيدًا لحرصها على تعزيز التعاون مع كبرى الخبرات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية وبحث مدى إمكانية تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة لأنشطة الهيئة في مجال الصناعات الدفاعية.

يُذكر أن معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية معرض متكامل؛ حيث يتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل إليها العالم؛ لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة عبر مختلف قطاعات الصناعات الدفاعية.