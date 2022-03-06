الإعدام من أول جلسة.. الحكم على أمين الشرطة المتهم بقتل شقيقين في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات بنها اليوم الأحد بالإعدام شنقًا على أمين الشرطة المتهم بقتل شقيقين بدائرة مركز شبين القناطر، لاعتراضهما على تحرير مخالفة مرورية.

لقي شقيقان مصرعهما إثر قيام أمين شرطة بوحدة مرور شبين القناطر بإطلاق الرصاص من سلاحه الميري في مشاجرة مع المجني عليهما على مزلقان نوي مركز شبين القناطر لاعتراضهما على تسجيل مخالفة مرورية.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شبين القناطر يفيد بوجود مشاجرة بمزلقان نوي دائرة المركز بين أمين شرطة ومواطنين شقيقين وقيام الأول بإطلاق الرصاص عليهما ما أدى إلى وفاتهما وتجمهر الأهالي