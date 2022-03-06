الخطوط الجوية التركية تلغي فحص "كورونا" للرحلات الجوية

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الخطوط الجوية التركية، إلغاء شرط فحص فيروس كورونا في رحلاتها الداخلية حسب ما أفادت به وكالة الأناظول. وإبراز الكود الصحي (HES) في كافة رحلاتها الداخلية والخارجية.

وقالت الجوية التركية في تغريدة عبر “تويتر” إنه بموجب قرارات وزارة الداخلية ألغي شرط إبراز فحص كورونا سلبي بالرحلات الداخلية”. و”الكود الصحي في كافة الرحلات الداخلية والخارجية”.

كما أشارت إلى أن القرار أصبح نافذا اعتبارا من الجمعة، مؤكدة أن ارتداء الكمامة في الرحلات ما زال إلزاميا.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن إبقاء مجال بلاده الجوي مفتوحا أمام حركة الطائرات مهم للغاية. من الناحية الإستراتيجية والإنسانية.