1.5 مليون فروا من أوكرانيا خلال العشرة أيام الماضية

حذرت الأمم المتحدة، الأحد، من أن عدد الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا تجاوز 1.5 مليون، ما يخلق «أزمة لجوء تعد الأسرع تفاقما» في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأفادت المنظمة الدولية في بيان على «تويتر» «عبر أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى الدول المجاورة خلال عشرة أيام، في أزمة لجوء تعد الأسرع تفاقما في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية».
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