الحرب في أوكرانيا تنعكس على الوضع الصحي.. الصحة العالمية تحذّر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

كشفت منظمة الصحة العالمية فى تقرير لها حول الأوضاع الصحية في أوكرانيا، عن أن مخاوف الصحة العامة ذات الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في تفاقم الصدمات والاصابات المرتبطة بالنزاع بسبب عدم وصول المرضى والعاملين الصحيين إلى المرافق الصحية بسبب انعدام الأمن ونقص الوصول إلى الأدوية والامدادات المنقذة للحياة .

وأضافت، أن هناك مخاوف أيضا فيما يتعلق بالوفيات الزائدة من الأمراض الشائعة بسبب تعطيل الخدمات مثل الأمراض غير المعدية (القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان وما إلى ذلك) وكذلك الأمراض الحادة للأمهات والمواليد والأطفال.

وحذرت المنظمة، من انتشار الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا والحصبة وشلل الأطفال والسل وفيروس نقص المناعة البشرية ” الايدز” وأمراض الاسهال، بسبب الدمار الواسع للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي وعدم كفاية تغطية التطعيم إضافة إلى نقص الوصول إلى الأدوية والرعاية الطبية والمياه النقية والصرف الصحي المناسب والنظافة وكذلك تحركات السكان وازدحامهم .

وأشارت المنظمة الدولية في التقرير، إلى أنها تعمل على تنسيق الاستجابة الصحية في أوكرانيا والدول المجاورة، كما تقوم بإجراء تقييم للمخاطر الصحية العامة والمرافق الصحية والخدمات كما تقوم بتوسيع نطاق المراقبة لاكتشاف حالات تفشي المرض والاستجابة لها مبكرا ولفهم الاحتياجات والتهديدات الصحية ووظائف الخدمات الصحية وتوافرها بشكل أفضل إضافة إلى حشد الشركاء لتوفير المستلزمات الصحية وتعزيز القدرة اللوجستية لايصال الأدوية والتشخيصات والمستلزمات الوقائية مع ضمان سلامة وأمن موظفي منظمة الصحة العالمية وشركائنا المنفذين .