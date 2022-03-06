شكرا لقرائتكم خبر عن محطات الوقود تشهد أزمة كبيرة في مناطق غرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تشهد محطات الوقود أزمة كبيرة في مناطق غرب أوكرانيا، في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك لليوم الحادي عشر.

وكشف وزير الخارجية الأوكراني أنه اتفق مع أمين عام الأمم المتحدة على وقف روسيا لإطلاق النار فورًا.

وأوضح أنه طالب نظيره الأمريكي، بضرورة إرسال المزيد من الأسلحة والمساعدات لأن الوضع يزداد سوءًا.

من ناحيتها، أكدت الاستخبارات العسكرية البريطانية، أن روسيا استهدفت مناطق سكنية بأوكرانيا كما جرى في سوريا والشيشان، مؤكدة أن بطء التقدم الروسي بسبب الهجمات الأوكرانية على خطوط الإمداد.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي، أن بولندا قد تكون مقر الحكومة الأوكرانية المؤقتة إذا سقطت كييف.

فيما أعلنت السلطات الروسية، أنه تم إجلاء نحو 6500 أوكراني من دونيتسك ولوجانسك إلى روستوف الروسية.