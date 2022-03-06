شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دعوته لاغتيال “بوتين”.. سيناتور أمريكي يتحدى إدارة “بايدن” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

صرح السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، بأن العالم سيكون مكانًا أفضل إذا كان هناك تغيير بنظام روسيا.

وقال غراهام في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من الواضح لي أن العالم سيكون مكانًا أفضل إذا حدث تغيير في النظام في روسيا.. بوتين مجرم حرب يجب أن يذهب – بأيدي الشعب الروسي – بأي وسيلة ممكنة”، وفقًا لـ”CNN”.

وتابع قائلا في تغريدة منفصلة: “أتحدى الوزير بلينكين وإدارة بايدن بإعلان أنشطة بوتين ودائرته الداخلية على أنها جرائم حرب، وجعل الإدارة تدعم بالكامل التحقيق مع بوتين ومقاضاته كمجرم حرب.. أي شيء أقل من ذلك هو إضرار بالشعب الأوكراني والشعب الروسي والنظام العالمي”.

وكان غراهام قد دعا من قبل إلى “اغتيال” الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في تغريدة أثارت تفاعلاً واسعًا قال فيها: “هل يوجد بروتوس في روسيا؟ هل هناك عقيد أنجح من شتاوفنبرغ في الجيش الروسي؟ الطريقة الوحيدة التي ينتهي بها الأمر هي أن يقوم شخص ما في روسيا بإنهاء هذا الرجل.. ستقدم لبلدك – والعالم – خدمة رائعة..”

ومن جهته رد السفير الروسي بأمريكا، اناتولي انتونوف، على هذه التصريحات وفقًا لما نشرته السفارة الروسية على صفحتها الرسمية بفيسبوك: “أجد تصريح السياسي الأمريكي مرفوضًا ومثيرًا للغضب.. إن درجة الفوبيا من روسيا والكراهية في الولايات المتحدة تجاه روسيا خارج النطاق”.