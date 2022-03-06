شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 600 شخص خلال احتجاجات مناهضة للحرب في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة (أو.في.دي-إنفو)، وهي منظمة مستقلة تراقب الاحتجاجات، إن الشرطة الروسية اعتقلت أكثر من 559 شخصا في مظاهرات مناهضة للحرب في 21 مدينة في أنحاء البلاد اليوم الأحد.

ولم يصدر أي تعليق من الشرطة بعد.

وفي وقت سابق اليوم قالت المنظمة إن‭‭‭ ‬‬‬محتجين تم اعتقالهم خلال مظاهرات في مدينة فلاديفوستوك الساحلية الروسية المطلة على المحيط الهادي ومدينة إيركوتسك في سيبيريا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.