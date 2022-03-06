شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا : 922 ألف لاجئ عبروا الحدود من أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر حرس الحدود البولندي أن حوالي 922 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا، عبروا إلى بولندا، منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وأمس السبت فقط ، عبر 129 ألف شخص الحدود، طبقا لما ذكرته السلطات في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر)، اليوم الأحد، بينما دخل 39 ألفا و800، بالفعل البلاد، بحلول منتصف الصباح.

وطبقا لبيانات صادرة عن وزارة الخارجية البولندية، فإن معظم اللاجئين، مواطنون أوكرانيون، على الرغم من تسجيل مواطنين من أوزبكستان وبيلاروس والهند ونيجيريا والجزائر والمغرب والولايات المتحدة وعدة دول أخرى أيضا.