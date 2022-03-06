شكرا لقرائتكم خبر عن 14 قتيلاً في حادث انهيار منجم فحم بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بعد عملية إنقاذ استمرت عشرة أيام أن حادثا في منجم فحم بإقليم غويجو بجنوب غرب الصين أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وحاصر انهيار وقع في منجم الفحم شونجون في مقاطعة جين فينغ يوم 25 فبراير شباط القتلى الأربعة عشر.

وأظهرت بيانات من الإدارة الوطنية للطاقة أن الطاقة الإنتاجية للمنجم تبلغ 150 ألف طن سنويا.

وتشهد المناجم الصينية واحدا من أعلى معدلات الحوادث المميتة بين مناجم العالم. وقالت الصين في السنوات الماضية إنها تريد إغلاق مناجم الفحم الصغيرة التي تقل الطاقة الإنتاجية السنوية في أي منها عن 300 ألف طن بسبب أضرارها البيئية والمخاوف على سلامة العاملين بها.