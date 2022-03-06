توجيه هام من عمليات ميسان بشأن الدراجات النارية – عاجل

وقال الزبيدي للسومرية نيوز، أنه "تم تقليل فترة حجز الدراجات النارية لمدة ١٠ ايام بدل الشهر الواحد".

وأضاف، أنه "تقرر اخذ تعهدات خطية من المخالفين في حالة تكرار المخالفة يتم حجز الدراجة لمدة ٣٠ يوماً".

