انت الان تتابع خبر توجيه هام من عمليات ميسان بشأن الدراجات النارية – عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدر قائد عمليات ميسان، اللواء الركن محمد الزبيدي، اليوم الأحد، توجيها هاما بشأن فترة حجز الدراجات النارية.
وقال الزبيدي للسومرية نيوز، أنه "تم تقليل فترة حجز الدراجات النارية لمدة ١٠ ايام بدل الشهر الواحد".
وأضاف، أنه "تقرر اخذ تعهدات خطية من المخالفين في حالة تكرار المخالفة يتم حجز الدراجة لمدة ٣٠ يوماً".
وأضاف، أنه "تقرر اخذ تعهدات خطية من المخالفين في حالة تكرار المخالفة يتم حجز الدراجة لمدة ٣٠ يوماً".