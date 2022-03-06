الامارات.. شفاء 1399 حالة جديدة من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 399,776 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة بالمجتمع.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في دولة الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 882,884 حالة.

وأكدت الوزارة شفاء 1,399 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 843,105 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وبذلك يستقر عدد الوفيات في دولة الإمارات عند 2,301 حالة.