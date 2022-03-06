الجيش الأوكراني يؤكد أن القوات الروسية تريد السيطرة على سد لتوليد الطاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حذر الجيش الأوكراني من أن القوات الروسية تريد السيطرة على سد تابع لمحطة رئيسية لتوليد الطاقة الكهرومائية جنوب العاصمة كييف.



وجاء في تقرير صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قالت إن روسيا تعتزم السيطرة على السد التابع لمحطة كييف للطاقة الكهرومائية (150 كيلومتراً) جنوب كييف على نهر دنيبر.

وهاجمت القوات الروسية خلال غزوها لأوكرانيا حتى الآن العديد من منشآت البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في زابوريجيا.

وتحاول وحدات روسية بكل السبل اختراق الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة كييف، وفقاً للتقرير. ودوت صفارات الإنذار جراء الغارات الجوية عدة مرات في المدينة مساء أمس السبت.

وقال التقرير إن القوات الروسية حاولت أيضا الاقتراب من الطريق السريع بالقرب من مطار كييف الدولي.

ولا تزال القوات الروسية تركز بشكل رئيسي على حصار مدينتي كييف وخاركيف في الشرق وميكولايف في الجنوب.