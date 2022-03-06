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الدفاع الروسية تكشف عن تدمير 2203 أهداف عسكرية في أوكرانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن، وفق ما ذكرته قناة "روسيا اليوم" على موقعها.

 

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية قصفت صباح اليوم، المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.

 

كذلك أكدت الوزارة أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاط 4 طائرات من نوع "ميغ-27" وطائرة أخرى من نوع "ميغ-29" في منطقة جوميتير، وفي منطقة رادوميشيل أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين واحدة من نوع "سو-27" وأخرى من نوع "سو-25"، كما تم استهداف طائرة من نوع "سو-25" في منطقة نيجين.

 

ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية تمكنت قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من بسط السيطرة على 11 منطقة سكانية جديدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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