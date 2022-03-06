شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة "الصحة العالمية" تؤكد وقوع هجمات على مراكز طبية بأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الأحد إن المنظمة أكدت وقوع "عدة" هجمات على مراكز للرعاية الصحية في أوكرانيا وأنها تتحقق من هجمات أخرى.



وقال في رسالة على تويتر إن الهجمات أوقعت عددا من القتلى والمصابين.

ومضى قائلاً: "الهجمات على منشآت الرعاية الصحية أو العاملين فيها انتهاك للحياد الطبي وهي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني".

وفي رسالته الموجزة لم يورد تيدروس اسم روسيا التي بدأت غزوا لأوكرانيا يوم 24 فبراير (شباط).