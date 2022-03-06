انطلاق معرض الدفاع العالمي بالسعودية بمشاركة 600 جهة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

انطلقت، اليوم الأحد، في الرياض، النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.



ويستمر المعرض في الفترة بين 6 و9 مارس/آذار، وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية كل عامين، بهدف دعم وتعزيز صناعات الدفاع والأمن محلياً وعالمياً.

ويسلط معرض الدفاع العالمي الضوء على آخر التطورات التقنية في الصناعة وأنظمة التوافق العملياتي عبر جميع مجالات الدفاع الخمسة – البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، ويشارك فيه نحو 600 جهة عارضة من 80 دولة.

وتم تصميم مقر المعرض على 800 ألف متر مربع، ويشمل 3 قاعات ضخمة لأجنحة الجهات العارضة ومدرج للطائرات بطول 3 كيلومتر لاستضافة العروض الحية للطائرات العسكرية، بحسب جريدة الشرق الأوسط السعودية.

ومن المقرر أن يقدم معرض الدفاع العالمي لأول مرة "مركز القيادة والتحكم"، عبر 6 عروض يومية لمدة 20 دقيقة، يتم فيه محاكاة القيادة الاستراتيجية تحت مفهوم مركز العمليات المشتركة.

ويضم المعرض أيضاً منطقة خاصة بالشركات الناشئة تحتضن أحدث التقنيات المبتكرة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة من حول العالم، للتواصل مع المستثمرين وأصحاب القرار؛ للحصول على الدعم والتمويل.

كما يتضمن أنشطته حلقات نقاشية يومية لبحث الرؤى والأفكار التي نجمت عنها بعض التقنيات المعروضة، كما ستقدم مجموعة من الجهات السعودية التي تسهم في بناء الصناعة والاقتصاد في المملكة جلسات حوارية تسلط الضوء على التحول المتسارع لصناعات الدفاع والأمن المحلية.

يذكر أن المعرض ينعقد مرّة كلّ عامين بهدف تمكين المؤسسات الدفاعية والأمنية من مواكبة تطورات الدفاع والحلول التقنية، وبما يتماشى مع الأهداف المرسومة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م باغتنام الفرص المتاحة لتطوير المجالات الدفاعية والأمنية وتعزيز مسيرة توطين الصناعات في القطاع بالمملكة، خصوصاً وأن هذه التطورات تحدث بوتيرة متسارعة تدفع روّاد الصناعة إلى التعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات؛ لتوليد الفرص في مختلف المجالات.