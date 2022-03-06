- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يصيب وزير مالية كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد أن الوزير، هونج نام-كي، أجرى اختبار "المستضد" السريع واختبار "تفاعل البلمرة المتسلسل" (بي.سي.آر)، أمس السبت وتم إبلاغه، صباح اليوم الأحد بأنه مصاب بفيروس كورونا.
ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم عن الوزارة قولها إن هونج يقيم في مسكنه في مدينة "سيجونج"، بدون أي أعراض وسيخضع لحجر صحي لمدة سبعة أيام.
وأضافت أن الوزير أدلى بصوته في تصويت مبكر، قبيل يوم الانتخابات الرئاسية، في التاسع من آذار/مارس الجاري.
وكان من المفترض أن يترأس هونج اجتماعا حكوميا، حول سوق العقارات، هذا الأسبوع، لكن سيتم تحديد موعد آخر للاجتماع.