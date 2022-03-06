فيروس كورونا يصيب وزير مالية كوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد أن الوزير، هونج نام-كي، أجرى اختبار "المستضد" السريع واختبار "تفاعل البلمرة المتسلسل" (بي.سي.آر)، أمس السبت وتم إبلاغه، صباح اليوم الأحد بأنه مصاب بفيروس كورونا.



ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم عن الوزارة قولها إن هونج يقيم في مسكنه في مدينة "سيجونج"، بدون أي أعراض وسيخضع لحجر صحي لمدة سبعة أيام.

وأضافت أن الوزير أدلى بصوته في تصويت مبكر، قبيل يوم الانتخابات الرئاسية، في التاسع من آذار/مارس الجاري.

وكان من المفترض أن يترأس هونج اجتماعا حكوميا، حول سوق العقارات، هذا الأسبوع، لكن سيتم تحديد موعد آخر للاجتماع.