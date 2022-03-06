«الإقبال جنوني».. صحيفة عبرية تكشف: شركات السلاح الإسرائيلية المستفيد الأكبر من حرب روسيا وأوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

على غرار ما صرح به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه يمكن الاستفادة "اقتصادياً" من الغزو الروسي لأوكرانيا، كشفت وسائل إعلامية أن العملية العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان لها فائدة عظيمة لإسرائيل، حيث سارعت في زيادة عائدات شركاتها العسكرية.

وأفادت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، في تقرير لها، بأن الدول الأوروبية تتسابق لشراء السلاح من شركات إسرائيلية، في ظل تصاعد المخاوف من اندلاع مواجهة مع روسيا بعد غزوها لأوكرانيا والذي بدأ في الـ 24 من فبراير الماضي.

وذكر التقرير أن ارتفاعاً كبيراً طرأ على أسهم شركات التصنيع العسكرية الإسرائيلية، وبينها شركة "إلبيت" التي ارتفعت أسهمها بقيمة 18%، خلال اليومين الماضيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلي وصفت الإقبال على صفقات السلاح من جانب الدول المجاورة لمنطقة الصراع الروسي الأوكراني بأنه "جنوني".

وأوضح التقرير أن السويد وسلوفاكيا أبلغتا الشركات الإسرائيلية بأنهما "بحاجة فورية لشراء طائرات مسيّرة ومنظومات خاصة بالحرب الإلكترونية".

واعتبرت الصحيفة أن الهجمات الإلكترونية التي زادت خلال الحرب ستضاعف الطلب على منتجات شركات "السايبر" الإسرائيلية.

ووفقاً لتقارير، فإن عدد شركات التسليح الإسرائيلية يبلغ ما يقارب 1000 شركة، وتعتبر إسرائيل في المرتبة الثامنة من ناحية تصدير السلاح، وأنها تبرم صفقات سلاح مع 130 دولة بقيمة 9 مليارات دولار سنويا.