أوكرانيا تعلن: مقتل 11 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، حجم الخسائر التي تكبدتها قوات الجيش الروسي منذ بدء الهجوم في 24 من فبراير الماضي.

وقالت الوزارة إن روسيا فقدت 11 ألف جندي وحوالي 300 دبابة، وأكثر من 40 طائرة، و48 طائرة هليكوبتر.

جاء هذا في تغريدة لـ ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الاوكراني، نقلتها وزارة الدفاع الأوكرانية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وقال بودولياك في تغريدته: "فقدت روسيا حوالي 11000 جندي وحوالي 300 دبابة، وأكثر من 40 طائرة و48 طائرة هليكوبتر، وتم تدمير العشرات من أنظمة المدفعية، فعل الأوكرانيون كل هذا في 10 أيام".

على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط 6 طائرات مسيرة تابعة لـ سلاح الجو الأوكراني، من طراز بيرقدار، بالإضافة لـ 8 مقاتلات، وقصف مطار عسكري جنوب أوكرانيا، وفقا لما أفادت به تقارير عالمية.

وأفادت تقارير بأن الدفاع الجوي الروسي تمكن من تدمير نظام الصواريخ المضادة للطائرات S-300 في أوكرانيا، وذلك في اليوم الـ 11 من الهجوم الذي تشنه القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تمكنا أيضاً من تدمير 69 مقاتلة أوكرانية على الأرض، و24 في الجو و778 دبابة الدفاع الروسية، و2203 من مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية."