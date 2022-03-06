آليات عسكرية تحطم سيارات مدنية.. روسيا تكشف مفاجأة صادمة بشأن «فيديو مزيف» لقواتها في أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وزارة الخارجية الروسية حقيقة فيديو تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر دبابات تحطم سيارات مدنية في أوكرانيا، في انتهاكات اتُّهمت القوات الروسية بارتكابها.

وأظهر الفيديو آليات عسكرية قيل إنها روسية وهي تدمر سيارات مدنية في أوكرانيا.

وأكدت الخارجية الروسية أن الآليات التي ظهرت في الفيديو "أوكرانية"، موضحة أن الدبابات لم تحمل علامات تعريف روسية مثل تلك المستخدمة في مركباتها القتالية أو المخصصة لنقل قوات المشاة.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "ملابس الجنود الظاهرين في المقطع تبدو أفتح لوناً، مقارنة بتلك التي يرتديها الجنود الروس".

وعلّقت وزارة الخارجية الروسية على الفيديو قائلة: "تم تصميم العديد من مقاطع الفيديو المزيفة حول الوضع في أوكرانيا لتمرير رسائل داعمة للقوات الأوكرانية، ولتبرير جرائم الجماعات الأوكرانية النازية الجديدة، وإلقاء التهم على الجيش الروسي".

ومنذ الأيام الأولى للحرب، يحاول الجيش الأوكراني نشر أخبار معززة بصور ومقاطع فيديو، لإبراز ما يقول إنها انتصارات يحققها على أرض المعركة، مع التركيز على إعلان خسائر الجانب الروسي من الجنود والعتاد.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أمر في الـ 24 من فبراير الماضي، بعملية عسكرية في أوكرانيا بهدف "نزع سلاح" جارة بلاده الموالية للغرب، وتطهيرها ممن تسميهم موسكو "النازيين الجدد"، ومنع كييف من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ورد الغرب، الذي وصف تعليقات روسيا بالذرائع، بفرض عقوبات قاسية على موسكو، وتقديم مساعدات عسكرية ضخمة لكييف.