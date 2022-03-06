منها سوء تقدير قدرات الجيش الروسي.. تقرير: 5 أخطاء استراتيجية ارتكبها بوتين دفعته لغزو أوكرانيا.. وعواقب مدمرة على روسيا

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

أفادت مجلة "أوراسيا ريفيو" بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قام بارتكاب 5 أخطاء استراتيجية، أسفرت في النهاية عن غزو أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ستؤدي لعواقب مدمرة على روسيا.

وقالت المجلة، في تقرير لها، إن أول أخطاء بوتين هو امتلاكه فكرة خاطئة عن الوضع العسكري والسياسي في أوكرانيا.

وأوضح التقرير أن بوتين اعتقد أن النظام الأوكراني سينهار بسهولة مثل "بيت من ورق"، مشيرة إلى سوء فهم الرئيس الروسي لطبيعة الثورة الأوكرانية وطابعها المناهض للاستعمار.

وعن الخطأ الثاني، قالت المجلة إن بوتين كانت لديه فكرة خاطئة ايضاً عن الإمكانات العسكرية للجيش الأوكراني.

وأوضح التقرير أن بوتين اعتقد، مثل معظم الخبراء الغربيين، أن الجيش الاوكراني سيُهزم في غضون يومين إلى أربعة أيام، مشيرة إلى أن ما يحدث الآن هو أن الجيش الأوكراني "لا يزال يقاتل ويدافع بشكل جيد".

ولفتت إلى أن انتصار روسيا السهل والسريع في قضية شبه جزيرة القرم قبل 8 سنوات كان له دور رئيسي في الخدعة التي انطلت على بوتين.

وأضافت المجلة أن الخطأ الثالث، يتمثل في التقييم غير الواقعي لقدرات الجيش الروسي من قبل بوتين.

وأشارت إلى أن خطأ بوتين الرابع هو استخفافه بقوة ووحدة ردة الفعل الدولية، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكدت المجلة في تقريرها أن العالم - تقريباً - انقلب ضد بوتين وحربه، بما في ذلك الصين التي أظهرت أن علاقاتها مع الولايات المتحدة كانت أولوية مقارنة بتلك التي تمتلكها مع روسيا.

وعن خامس أخطاء بوتين، قالت المجلة إن الرئيس الروسي بالغ في فعالية "الابتزاز النووي"، وأنه اعتقد أن امتلاكه درعاً نووياً "سيمكنه من التصرف بحصانة".

وأضافت المجلة أن هذه الأخطاء الخمسة ستؤدي بالنهاية إلى عواقب وخيمة سيكون لها تأثير كبير وقوي على روسيا لعقود قادمة.

وأوضحت أن من بين تلك العواقب هي أنه من الآن أصبح بوتين والكرملين وروسيا والروس "في نظر الرأي العام الدولي متساوين"، متابعة أنه "لن يميز أحد بين تلك العقوبات المفروضة على الكرملين وتلك المفروضة على روسيا".

وتابعت أن تصرفات بوتين أدت إلى تحويل بلاده إلى "أكثر الأنظمة المحظورة"، مشيرة إلى أنه من أجل التخلص من تلك الإجراءات سيتطلب سنوات عديدة.

كما أشارت المجلة إلى أن بوتين في طريقه إلى تأسيس "نظام ديكتاتوري ثيوقراطي" ومن شأن العزلة المفروضة على بلاده أن "تحولها إلى دولة شبيهة بكوريا الشمالية، ولكن بدون اقتصاد فعال".

وقالت المجلة إن عدم ضمان استخدام الأسلحة النووية من قبل بوتين سيزيد من خطر الحرب النووية، وهو الأمر الذي سيشكل "كابوساً لعدة أجيال قادمة" ليس فقط على بقية العالم ولكن على روسيا أيضاً.