شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يفوض مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 9 طلبات إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة مقدمة من النواب حول استيضـاح سياسـة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات..

وجاءت طلبات المناقشة كما يلي:

1. طلب مقدم من النائبة آمال عبد الحميد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن أولوية تعيين أوائل الخريجين بالجهات الحكومية.

2. طلب مقدم من النائبة ميرال الهريدي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي بالمدارس الحكومية.

3. طلب مقدم من النائبة سحر صدقي خليفة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل التعليم من عجز في أعداد المدرسين وارتفاع كثافة الفصول.

4. طلب مقدم من النائبة سحر صدقي خليفة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.

5. طلب مقدم من النائبة مرفت آلكسان مطر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية.

6. طلب مقدم من النائبة هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة.

7. طلب نقدم من النائبة مرفت آلكسان مطر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

8. طلب مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

9. طلب مقدم من النائبة منى عمر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن معالجة نقص دخول الموظفين بعد خروجهم على المعاش.

